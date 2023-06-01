俳優の小芝風花と安田顕が、31日から放送が始まった日清オイリオグループ新CM「日清ヘルシークリア」の「楽シメ、ウチメシ！」編で「親娘」として初共演した。父親役の安田が娘役の小芝へ、愛情の大きさを料理に込めて表現した「娘想いカツ」や「愛情チャーハン」を振る舞う。「日清ヘルシークリアで、楽シメ、ウチメシ！」と、おうちご飯の楽しさを伝える。満面の笑みで「ウチメシ」をほお張る小芝と、その姿をうれしそうに見守る