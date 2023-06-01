気象台は、午前3時46分に、波浪警報を洲本市、南あわじ市に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】兵庫県・洲本市、南あわじ市に発表 31日03:46時点南部では、31日朝から31日夕方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■洲本市□波浪警報【発表】31日朝から31日夕方にかけて警戒・淡路島南部予想最大波高4m■南あわじ市□波浪警報【発表】31日朝から31日夕方にかけて警戒・淡路島南部予想最