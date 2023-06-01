NY株式30日（NY時間14:15）（日本時間03:15） ダウ平均45318.01（+151.37+0.34%） ナスダック20821.41（-126.95-0.61%） CME日経平均先物51285（大証終比：-765-1.49%） 欧州株式30日終値 英FT100 10127.96（+160.61+1.61%） 独DAX 22562.88（+262.13+1.18%） 仏CAC40 7772.45（+70.50+0.92%） 米国債利回り 2年債 3.826（-0.086） 10年債 4.342（-0.086） 30年債 4.9