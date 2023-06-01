森保一監督率いる日本代表は３１日（日本時間４月１日）に国際親善試合イングランド戦（英ロンドン）に臨む。２８日のスコットランド戦（英グラスゴー）に続く勝利を狙う中、韓国メディア「スターニュース」は「スコットランドに勝利して勢いに乗った日本代表が、強豪イングランドを相手に歴史的な勝利を収める絶好のチャンスをつかんだ」と伝えた。その理由として、１―１で引き分けた２７日のウルグアイ戦後、ＦＷブカヨ・