イラン情勢の影響を受け、「エネルギー非常事態」を宣言したフィリピン政府は、日本から軽油14万2000バレルを調達したと発表しました。フィリピンのエネルギー省は30日、国内の燃料供給体制を強化するため、4月末までに各国から軽油合わせて104万バレルを確保すると明らかにしました。このうち、日本からは14万2000バレルを調達し、すでにフィリピンに到着したとしています。また、マレーシアやインド、シンガポールなどからも調達