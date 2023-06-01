チャールストン・オープン大会期間：2026年3月31日～2026年4月6日開催地：アメリカ チャールストンコート：結果：[エバ リス] 1 - 2 [ケイティ ウォリネツ] 試合の詳細データはこちら≫ チャールストン・オープン第1日がアメリカ チャールストンで行われ、女子シングルス1回戦で、エバ リスとケイティ ウォリネツが対戦した。第1セットはエバ リスが7-5で先取。第2セ