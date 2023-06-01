日本野球機構（NPB）が投球間の時間制限「ピッチクロック」の導入を再検討する見通しであることが30日、分かった。ゲームオペレーション委員会を経て、今後、NPBと12球団による実行委員会などで議論する可能性が浮上した。WBCでも導入され、国際大会での世界一奪取には慣れることが必要なルール。試合時間短縮を含め、日本球界をより良くするための議論に注目が集まる。ピッチクロックは、WBCに出場した国内選手からも導入を求