大人の落ち着きを演出する「ナチュラルコーデ」。ですがそのシンプルさゆえに、ときには物足りなさを感じてしまう人もいるかもしれません。そんなときこそ、アパレルブランドのスタッフさんによる着こなしを参考にしたいところです。今回は【studio CLIP（スタディオクリップ）】の50代スタッフさんによる、こなれ感のあるナチュラルコーデをご紹介。ナチュラルな雰囲気でありながら、さりげない工夫でシンプルすぎな