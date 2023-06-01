NY株式30日（NY時間13:20）（日本時間02:20） ダウ平均45325.46（+158.82+0.35%） ナスダック20869.40（-78.96-0.37%） CME日経平均先物51505（大証終比：-545-1.06%） 欧州株式30日GMT17:20 英FT100 10127.96（+160.61+1.61%） 独DAX 22562.88（+262.13+1.18%） 仏CAC40 7772.45（+70.50+0.92%） 米国債利回り 2年債 3.826（-0.086） 10年債 4.336（-0.092） 30年債