日本代表の森保一監督が30日、キリンワールドチャレンジ・イングランド代表戦の前日会見に出席し、「サッカーの聖地ウェンブリーでイングランド代表と戦うことを非常に楽しみにしている。試合においては非常にハードな試合になる。W杯に向けてチームの積み上げができるよう、全力を尽くして戦いたい」と意気込みを語った。聖地ウェンブリー・スタジアムのチケットは完売しており、9万人以上のファンが訪れることが見込まれる大