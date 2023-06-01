アメリカのトランプ大統領は、イランのガリバフ国会議長と戦闘停止に向けた交渉を行っていることを明らかにし、ガリバフ議長がアメリカに協力する意思があるか1週間程度で見極めると述べました。トランプ大統領は30日、ニューヨーク・ポストのインタビューに応じ、イランについて「完全な政権交代が起きた。我々はこれまでとは全く別の人々と向き合っている。彼らはずっと合理的だ」と述べました。また、トランプ大統領はイランの