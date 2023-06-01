日本代表は30日、キリンワールドチャレンジ2026 イングランド代表戦に向け、会場のウェンブリー・スタジアムで公式練習を行った。冒頭15分のみのメディア公開となり、選手たちはランニングやストレッチ、ボール回しで調整した。イングランドサッカーの“聖地”として知られるウェンブリー・スタジアムは、9万人を収容できる巨大なスタジアム。選手たちはピッチに姿を現すと、スタジアムを見渡していた。なお、明日のチケットは