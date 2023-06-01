日本代表は30日、キリンワールドチャレンジ2026 イングランド代表戦に向け、会場のウェンブリー・スタジアムで公式会見を行った。森保一監督は「サッカーの聖地ウェンブリー・スタジアムでイングランド代表と戦えることを非常に楽しみにしています。ハードな試合になると思いますが、ワールドカップに向けてチームの積み上げができるように、全力を尽くしたいと思います。完全アウェイで厳しい戦いになると思いますが、勝利を