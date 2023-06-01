サッカー日本代表は31日（日本時間4月1日）にイングランド代表と対戦する。会場は9万人収容を誇るサッカーのウェンブリーで入場券は完売。完全アウェーの一戦に向け、森保一監督（57）が試合会場で前日会見に臨み「世界基準、その上のW杯優勝基準で我々が何ができるか。厳しい戦いを通して、また力をつけていきたい」と力を込めた。FIFAランク4位のイングランドはW杯で優勝候補の一角。自国開催の66年大会以来60年ぶり2度目の