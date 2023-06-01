中東情勢の緊迫化やホルムズ海峡の航行をめぐる影響を受け、エネルギーの非常事態を宣言していたフィリピン政府は、日本から軽油14万2000バレルを調達したと発表しました。フィリピン政府は、ホルムズ海峡の情勢を背景に、国内のエネルギー供給が危機に直面しているとして、「国家エネルギー非常事態」を宣言し、各国からの支援を模索していました。こうした中、フィリピン政府は30日、日本から軽油14万2000バレルを調達し、すでに