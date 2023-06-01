アメリカ国務省は、2019年から閉鎖していた南米ベネズエラにあるアメリカ大使館で業務を再開したと発表しました。アメリカ国務省は30日、ベネズエラの首都・カラカスのアメリカ大使館で業務を再開したと発表しました。2019年にマドゥロ大統領が国交断絶を宣言したことからベネズエラのアメリカ大使館は外交官らを引き揚げ、閉鎖していて、これまでコロンビアで大使館業務を行っていました。国務省は声明で「ベネズエラにおける外交