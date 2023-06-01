鹿屋市で3月30日夜、火事があり、住宅1棟が全焼しました。 鹿屋警察署によりますと、30日午後10時半ごろ、鹿屋市吾平町麓の無職・福山親幸さん（64）の娘から消防に通報がありました。 火はほぼ消し止められましたが、この火事で福山さんの木造平屋の住宅1棟が全焼したということです。 福山さんは妻と2人暮らしで出火当時、家で寝ていましたが、火事に気付いて逃げ出し、無事でした。 警察と消防で31日、実況見分を行い、火事