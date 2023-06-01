NY株式30日（NY時間12:20）（日本時間01:20） ダウ平均45509.10（+342.46+0.75%） ナスダック20945.26（-3.10-0.01%） CME日経平均先物51630（大証終比：-420-0.81%） 欧州株式30日GMT16:20 英FT100 10127.96（+160.61+1.61%） 独DAX 22562.88（+262.13+1.18%） 仏CAC40 7772.45（+70.50+0.92%） 米国債利回り 2年債 3.816（-0.096） 10年債 4.330（-0.097） 30年債 4