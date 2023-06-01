◇インターリーグホワイトソックス7―9ブルワーズ（2026年3月29日ミルウォーキー）【記者フリートーク】ホワイトソックス・村上はある時からお酒をほとんど口にしなくなった。きっかけは「ノリさんがいなかったら今の自分はいない」と尊敬するヤクルト・青木宣親GMだ。ストイックに野球と向き合う姿を間近で見てきた。24年の青木GMの引退時に「自分も何かやらなきゃ」と思い立ち禁酒を始めた。メジャー挑戦を控え、22年