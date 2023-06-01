◇インターリーグホワイトソックス7―9ブルワーズ（2026年3月29日ミルウォーキー）本当に野球の神様が降臨したかのように、神懸かっていた。ホワイトソックス・村上が日本選手初のメジャーデビューからの3戦連続本塁打を叩き込んだ。2回2死、フルカウントから同じ新人右腕・スプロートの膝元へのカットボールをすくい上げた。打球はジャンプした右翼手のグラブをかすめ、フェンス上部で高く跳ねて後方へ消えた。「ちょっ