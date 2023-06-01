◇ア・リーグブルージェイズ5―2アスレチックス（2026年3月29日トロント）【記者フリートーク】ブルージェイズ・岡本は、巨人時代は大きく素振りを一回してから打席に入り、1球目が来る前にバットでベースを2回、コツンと叩いてから構えるのがルーティンだった。米国では、投球ごとにベースを叩いている。初めてのピッチクロックの中、構え遅れないように心がけているのだろう。14年にタイで行われたアジア選手権。智弁