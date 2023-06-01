開幕3連勝と好発進したドジャースは30日（日本時間31日）から本拠地でガーディアンズとの3連戦に臨む。佐々木、大谷、山本の順に登板予定で、日本人3投手が同一カード3連戦に先発するのは史上初めてとなる。今季初登板の佐々木は、23日のエンゼルスとのオープン戦で計2回0/3を投げ、日米通じて自己最多の8四死球と乱れ5失点。「結果の通り良くなかった。手応えもあまりなかった」と不安を残した。2戦目は3年ぶりに投打二刀流