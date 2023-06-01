◇ナ・リーグカブス3―6ナショナルズ（2026年3月29日シカゴ）一発に泣いた。カブスの今永は今季初登板初先発するも5回0/3を6安打4失点で黒星スタートとなった。初回2死一、二塁から5番ウィーマーにスプリットを捉えられ3ランを被弾。「相手が打てるところに投げてしまった。僕の中では投げミスに分類される球」と反省した。その後はリズムを取り戻し、6回先頭に四球を与えたところで降板。「崩れずに粘れたのは次の登