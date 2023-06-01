◇ア・リーグブルージェイズ5―2アスレチックス（2026年3月29日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が29日（日本時間30日）、アスレチックス戦に「5番・三塁」で出場し、4回に右中間へメジャー初本塁打を放った。12打席目に飛び出した逆方向弾でチームの開幕3連勝に貢献。30日（同31日）には巨人時代の先輩であるロッキーズの菅野智之投手（36）とメジャーで初対戦する。試合後のインタビュー。岡本の背後か