◇ア・リーグアストロズ9―7エンゼルス（2026年3月29日ヒューストン）ほろ苦いデビューとなった。アストロズの今井は本拠地ダイキン・パークでメジャー初登板初先発するも2回2/3を3安打4失点でKO。「日本とまた違った雰囲気で投げたのもあって、久々に緊張した。いつもと違う感じでマウンドに立っていた」と振り返った。味方が4点先制してくれた直後の3回に、3本の長短打と2四球を与え、同点とされ降板。計4四球とリズ