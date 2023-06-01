中東情勢の緊迫化を受け、G7＝主要7か国の財務相とエネルギー相らがオンラインで会合を開き、安定的で透明性のあるエネルギー市場を確保することなどを確認しました。片山財務相「こういう状況でも機能して、安定的でかつ透明性のあるエネルギー市場を確保するということを、我々G7がコミットしなければ駄目だということで、十分な供給が維持されることが必要と」オンライン会合では、中東情勢がエネルギー市場や世界経済、金融市