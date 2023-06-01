日本テレビ系報道番組『news zero』(毎週月〜木曜23:00、金曜23:59〜)の新テーマ曲としてMrs. GREEN APPLEの大森元貴が書き下ろした新曲「催し」が、30日の放送で初披露された。大森元貴大森は番組に寄せたコメントで、「わからない。なにがわからないのかわからない。そんな世の中だと思ってます」と率直な思いを吐露。その上で、「知りたい、理解したい、愛したい。そんな優しい歩み寄りが、報われる世の中であってほしいと日々