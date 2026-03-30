岡山市の大森雅夫市長は、市立中学校で休日の部活動を廃止し、地域クラブ活動に移行する時期について2029年度から31年9月以降に変更する方針を発表。現在の市の部活動数578に対し、地域クラブは12しかなく受け皿が整っていないため改定となった。 教員の土日の負担軽減や、生徒数の減少で部活として成り立たない地域が増えたことから、部活動のあり方が検討されている。少子化も問題だが、部活の顧問となる教師は土日も、練習や練