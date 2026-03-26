韓国コスメ好きの間で話題の「fwee（フィー）」から、待望の新色が日本上陸♡大人気の「リップアンドチークブラーリープリンポット」に、韓国限定カラー“バニー”と“バニラ”が加わり、特別なセットとして登場します。ふわっとぼかすような質感と旬のカラーで、春メイクをぐっとアップデート♪数量限定の特別企画は見逃せません。 新色バニー＆バニラの魅力とは