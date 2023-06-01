◆米大リーグブルージェイズ５ー２アスレチックス（２９日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）巨人時代の岡本和真内野手（ブルージェイズ）の番記者・宮内孝太記者が現地で見届けたメジャー１号にたどりつくまでの舞台裏を「見た」―。＊＊＊＊＊華やかな舞台とは対極にある静寂があった。遡ること約１１か月前。左肘の靱帯（じんたい）損傷の大けがで離脱。ジャイアンツ球場の故障班へと居場所を変えた。そこ