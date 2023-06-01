テレビ大分 フットサルFリーグバサジィ大分の新しい監督に金井一哉氏が就任したことが発表されました。 金井氏は1980年生まれの45歳で昨シーズンまでシュライカー大阪の育成チームとUー18の監督を務めていました。 金井氏は「魂を揺さぶるアグレッシブなフットサルで勝利を届けたい」とコメントしています。