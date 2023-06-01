大分県日田市で30日、25℃以上の最高気温を観測し、2026年に入って県内で初めて夏日となりました。 大分地方気象台によりますと、30日の県内は南から暖かい空気が流れ込んだことで、午前中から各地で気温が上昇しました。 夏日となった日田市 このうち、日田市では午後0時半ごろに最高気温27.4℃を観測し、2026年に入って県内で初めて夏日となりました。 5月下旬並みの陽気となる中、三隈川公園では咲き誇るサ