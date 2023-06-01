九重部屋に入門 乙名竜成さん この春卒業の大分県佐伯市の中学生が進むのは大相撲の道です。大分県出身の元大関・千代大海の九重親方が率いる部屋に入門するのを前に30日、地元の市役所を訪れ、意気込みを語りました。 ◆九重部屋に入門 乙名竜成さん「今まで通り頑張って稽古を重ねて、親方のようにガッツある相撲を取りたいと思うので、応援よろしくお願いします」 地元の佐伯市役所を訪れ、冨高市長に決意表明をしたの