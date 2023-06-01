大分県内の小学生として初めて、九州でも最年少となる快挙です。 佐伯市の11歳の小学生が国家資格である危険物取扱者の最難関、甲種の試験に合格しました。 小野景裕君11歳 甲種危険物取扱者の試験に合格したのは、佐伯市の佐伯小学校5年の小野景裕君11歳です。 合格は県内の小学生では初めてで、九州でも最年少だということです。 この快挙を称え、30日は表彰状などが贈られました。 小野景裕君11