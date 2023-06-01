大分県大分市で開催中の「金曜ロードショーとジブリ展」。 30日、来場者数が県内で開かれた展覧会で歴代1位となりました。 大分市の県立美術館で開かれている「金曜ロードショーとジブリ展」は日本テレビの金曜ロードショーの歩みとともにスタジオジブリの作品の歴史を振り返る展覧会です。 県内の美術館で開催された展覧会の来場者数は県立美術館で2017年に開催された「ジブリの大博覧会