大分県豊後高田市の食品製造会社が加熱や殺菌の基準を満たさずに筑前煮やレンコンなどの加工品を製造していたとして県は30日製品の回収を命じる行政処分を行いました。 県が回収命令の行政処分を行ったのは豊後高田市の食品製造業者、クローバー食品です。 県によりますとクローバー食品では筑前煮やレンコンの加工品などを製造する際、加熱する時間とその温度が基準を満たしていませんでした。 これら