被害が相次いでいるSNSを使った詐欺についてです。 およそ90万円をだまし取られる被害にあった大分県大分市の男性が取材に応じその巧妙な手口を語りました。 被害にあった男性 ◆被害にあった 20代の男性「警察に行った時はまさか自分が…と思った。本当に身近に(犯罪があると）感じた。みんなが絶対に引っかからなという保証は無いと思った」 詐欺被害について話してくれたのは、大分市内に住む20代の男性です