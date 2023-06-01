大分市が物価高対策や経済活性化を目的に発行する過去最大規模のプレミアム付き商品券は4月13日から申し込みの受け付けが始まります。 県内に住んでいる人なら申し込めるということです。 定例会見 ◆足立大分市長（定例会見）「大分市以外の人も市内でかなり買う、利用する人が多いので、全体で経済活性化が図れればいい」 大分市のプレミアム付き商品券は1冊あたり1万円で販売され1万3000円分の買い物を市内