プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「簡単フライパンキッシュ」 「大根スティックフライ」 「キャベツとツナの簡単酢サラダ」 の全3品。 簡単なのに華やかなキッシュと食べだしたら止まらない大根フライ、サッパリとした酢サラダでおもてなしのような献立に。【主食】簡単フライパンキッシュ フライパンで作れるお手軽なキッシュ。見た目も華やかでちょっとしたお祝いにも。 ©E