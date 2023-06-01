ブラジル代表を率いるカルロ・アンチェロッティ監督が国際親善試合のクロアチア代表に向けた前日会見に出席。その際、FIFAワールドカップ2026の招集メンバーについて言及した。31日、ブラジルメディア『グローボ』が同指揮官のコメントを伝えている。ブラジル代表は、FIFAワールドカップ2026南米予選で苦戦を強いられながらも、23大会連続23回目の本大会出場が決定。本大会ではグループCに組み込まれ、モロッコ代表、ハイチ代