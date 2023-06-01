バイエルンは30日、ポルトガル代表DFラファエル・ゲレイロが契約満了に伴い、今シーズン限りで退団することを発表した。ゲレイロは、2023年夏にドルトムントからバイエルンにフリートランスファーで加入。ここまでクラブ通算89試合出場12ゴール8アシストを記録し、昨シーズンはブンデスリーガ制覇に貢献。左サイドバックだけではなく、持ち前の攻撃力と卓越した技術を生かし、中盤で起用されることもあった。そんなゲレイロ