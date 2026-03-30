レアル・マドリードに所属するイングランド代表MFジュード・ベリンガムが、明日行われるキリンワールドチャレンジ2026 日本代表戦を欠場することが決まった。イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は英BBCの取材に対して「ジュードは筋肉のケガから復帰したばかり。何が起こるかわからないため、リスクは冒したくない」とベリンガムの欠場を明言。ベリンガムは約1カ月半の負傷離脱から、前日復帰を果たしたばかり。3月のイ