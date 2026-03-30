ドイツ代表を率いるユリアン・ナーゲルスマン監督がセットプレーの重要性について言及した。30日、ドイツメディア『スカイ』が同指揮官のコメントを伝えている。FIFAワールドカップ欧州予選グループAを5勝1敗の首位で駆け抜け、19大会連続21回目となる本大会出場を決めたドイツ。本大会ではグループEに入り、キュラソー、コートジボワール、エクアドルと対戦することが決まっている。ナーゲルスマン監督は昨今のサッカーシー