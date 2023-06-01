31日にリニューアルオープンを迎える「江戸東京博物館」で、広大な天井に映し出すプロジェクションマッピングが披露されました。東京・墨田区にある江戸東京博物館の屋外広場の天井と柱には浮世絵や満開の桜などが映し出され、広場が江戸一色に染まりました。リニューアルオープンを翌日に控えた30日夜、セレモニーが開催され、東京都の小池知事と墨田区出身の俳優・風間俊介さんが人力車に乗って登場し、祝福の言葉を贈りました。