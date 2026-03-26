都会的で洗練された印象を与え、2026春夏のトレンドカラーとしても注目されている「グレー」。今回は【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】から、一点投入するだけでおしゃれ見えを狙えるカーディガンをご紹介します。なかには羽織りとしてだけでなく1枚着でも使えるデザインのものも用意されているので、春本番へ向けたお買い物の前にぜひチェックしてみて。 全方位おしゃれ見えするレイヤード風カ