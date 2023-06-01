記事ポイントマルハン東日本がZ世代女性のインサイトを分析するリサーチ機関「ME TOKYO EMOTION RESEARCH」を設立ME TOKYO来場者701名を対象にした「Z世代女子トレンド調査」で2026年のトレンドを予測ブランド誕生3年で累計約700万人が来場し、来場者の75％が女性という独自データを活用 マルハン東日本が展開する体験型エンターテイメント施設「ME TOKYO」から、Z世代女性のインサイトを調査・分析する新リサーチ機関「ME TO