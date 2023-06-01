記事ポイント共通の空調ファンでペットも飼い主も外出時の暑さ対策ができる「空調と、出かける。」シリーズが登場敷く・背負う・抱っこする・着るなど多彩なスタイルに対応した5種類の商品ラインナップ2026年4月2日開催の「インターペット東京」で発売中商品の体験・購入ができる 夏の外出でペットの熱中症が心配なオーナーに向け、「ONEKOSAMA OINUSAMA」が「空調と、出かける。」シリーズを2026年3月に発表しています。ペッ