記事ポイント過去最大の149店舗が出店し、うち42店舗が初登場前半と後半で約55店舗が入れ替わる過去最長12日間の開催2週目には47都道府県の日本酒が楽しめる立ち呑み処が登場 東武百貨店 池袋本店にて、2026年4月2日(木)から13日(月)まで「第9回 47都道府県にっぽんのグルメショー」が開催されます。9回目となる今回は過去最長の12日間にわたって実施され、過去最大となる149店舗が出店します。42店舗の初出店グルメに加え、