記事ポイント2026年11月にお台場セントラル広場で「世界のお酒フェス」が初開催予定ラム・カサーシャ・メスカルなど世界各国の珍しいお酒を13店舗が提供参加テナント・協力企業・団体の一般募集が開始 ACCEL LINKが、2026年11月20日から23日の4日間、お台場セントラル広場にて「世界のお酒フェス」を開催します。世界各国の珍しいお酒とフードペアリングを一堂に体験できる、日本初のアルコールフェスです。現在、参加テナン