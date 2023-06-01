記事ポイント紫塚ゴルフ倶楽部が楽天GORAアワード2025「全国食事が美味しいゴルフ場」第1位を受賞朝食ビュッフェ・三たて蕎麦・和懐石＆鉄板焼きと、時間帯ごとに本格料理を提供ホテル併設の宿泊型ゴルフ場として、ゴルフ・食事・宿泊を一体で楽しめる滞在体験 栃木県さくら市の紫塚ゴルフ倶楽部が、楽天GORAアワード2025「全国食事が美味しいゴルフ場ランキング」で第1位を受賞しています。朝食・昼食・夕食それぞれに本格的